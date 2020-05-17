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Taylan Kulaçoğlu'nun devlete diklendiği videonun devamı ortaya çıktı

Devlet görevlilerine diklendiği videosu sosyal medyada kesilerek paylaşılan terör örgütü DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun videonun devamında savrulduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 18:53:00 -

Terör örgütü DHKP-C’yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen “İsimsizler hareketi”elebaşı Taylan Kulaçoğlu Ayvalık’ta gözaltına alındı.

Kulaçoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, sosyal medyada devlet görevlilerine diklendiği videosu kesilerek paylaşıldı.

Devlete diklenen terör örgütü DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun videonun devamında ise savrulduğu görüldü.

Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı
Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı

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Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı

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