Taylan Kulaçoğlu'nun devlete diklendiği videonun devamı ortaya çıktı
Devlet görevlilerine diklendiği videosu sosyal medyada kesilerek paylaşılan terör örgütü DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun videonun devamında savrulduğu görüldü.
Terör örgütü DHKP-C’yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen “İsimsizler hareketi”elebaşı Taylan Kulaçoğlu Ayvalık’ta gözaltına alındı.
Kulaçoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, sosyal medyada devlet görevlilerine diklendiği videosu kesilerek paylaşıldı.
Devlete diklenen terör örgütü DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun videonun devamında ise savrulduğu görüldü.