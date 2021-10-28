Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı nereli kaç yaşında?

Son dakika transfer haberleri: Fanatik'in haberine göre uzun süredir Taylan ve Kerem ile görüşme halinde olan Galatasaray Yönetimi, iki oyuncusu ile de prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray yönetimi bu hamlesiyle, ocak ayındaki kış transfer döneminde elini güçlendirmiş oldu. İmzaların kısa süre içerisinde atılacağı ve Sarı Kırmızılı ekibin konu ile kısa süre içerisinde ilgili resmi açıklama yapacağı öğrenildi. Geçen sezondan beri büyük bir çıkış yakalayan ve A Milli Takım aday kadrosuna da dahil edilen Taylan Antalyalı için Serie A ekiplerinin pusuda olduğu iddia ediliyor.

Taylan Antalyalı kimdir?

Taylan Antalyalı, 8 Ocak 1995 tarihinde Muğla'da dünyaya gelmiştir. Muğlaspor alt yapısında futbol hayatına başlamıştır. Taylan Antalyalı, ön libero, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde oynayabilmektedir. 2012 senesinde Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan 1.80 metre boyundaki Taylan Antalyalı, BB. Erzurumspor formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. 2020-2021 sezonunda Galatasaray forması ile çıktığı 34 Süper Lig maçında Antalyalı son olarak da Euro 2020'de Türkiye A Milli takımına çağrılmıştır.