Tayinleri çıkan başsavcı ve jandarma komutanına veda yemeği Tayinleri çıkan Söğüt İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Demircan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Durna için veda yemeği düzenlendi.

Tayinleri çıkan Söğüt İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Demircan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Durna için veda yemeği düzenlendi.

Söğüt’te düzenlenen veda yemeğine; Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve ilçe protokolü katıldı. Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Sever, “Tayinleri çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Demircan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Durna için veda yemeği düzenledik. Başsavcımıza ve komutanımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.