’Tayinim çıktı’ dedi 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde görev yaptığı camideki cemaate 4 gün önce tayininin çıktığını söyleyerek helalleşen genç imamın cansız bedeni oturduğu lojmanda bulundu.

Alaşehir Müftülüğü’ne bağlı Serinyayla Mahallesi Camiinde imamlık yapan 23 yaşındaki Veli Keskin, 4 gün önce öğle namazını kıldırdıktan sonra, cemaate, “Benim tayinim Sarıgöl Tırazlar Mahallesi’ne çıktı, hakkınızı helal edin” diyerek, vedalaştı. Bugün saat 15.30 sıralarında caminin lojmanına gelen gençler imam Veli Keskin’e seslendi. İçeriden ses gelmeyince, kapıyı açan gençler kanlar içindeki genç imamının cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarmaya ve 112 acil servise haber verildi. İlk tespitlere göre av tüfeği ile göğsüne ateş ederek intihar ettiği düşünülen genç imamın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma yürütülürken İmam Veli Keskin’in bekar olduğu, cami lojmanında tek başına kaldığı öğrenildi.