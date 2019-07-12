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Tayini çıkan Müftü İmamoğlu için veda yemeği

Bitlis’in Ahlat Müftülüğünden Antalya’nın Konyaaltı Müftülüğüne tayini çıkan Orhan İmamoğlu için veda yemeği düzenlendi.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:40
Tayini çıkan Müftü İmamoğlu için veda yemeği

Bitlis’in Ahlat Müftülüğünden Antalya’nın Konyaaltı Müftülüğüne tayini çıkan Orhan İmamoğlu için veda yemeği düzenlendi.


Ahlat İlçe Müftülüğü tarafından Ahlat Selçuklu Öğretmenevinde düzenlenen veda yemeğine Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Bitlis İl Müftüsü M. Faysal Geylani, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, kurum amirleri ve ilçede görev yapan din görevlileri katıldı. Veda yemeğinde konuşan Bitlis İl Müftüsü M. Faysal Geylani, Müftü Orhan İmamoğlu’nun 5 yıldır Ahlat’a güzel hizmetler yaptığını söyledi. Geylani, “Orhan hocamız Ahlat için güzel hizmetler yaptı. Biz onun Ahlat’tan ayrılmasını istemeyiz, fakat bizler için vatan toprağının her yeri kutsaldır, nerede görev verirlerse seve seve hizmet etmek için gideriz. Orhan hocamız Ahlat ve önceden görev yapmış olduğu yerlere yaptığı hizmetlerin aynısını Konyaaltı ilçesinde de yapacaktır. Çünkü kendisi çok gayretli ve çalışkandır. Kendisine yeni görev yerinde başarılar diliyorum” dedi


Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen de, tayini çıkan Müftü Orhan İmamoğlu’na Ahlat’a yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Ergezen, “Ahlat’a hizmet etmiş önceki müftüler gibi Orhan hocamız da güzel ve yararlı hizmetler yaptı. Bizlerde elimizden geldiği kadar destek vermeye çalıştık. Allah onlardan da bizden de razı olsun. Allah, gideceğiz yerde işinizi rast getirsin, hayırlı hizmetlere vesile kılsın” diye konuştu.


Tayini Antalya’nın Konyaaltı ilçesine çıkan Müftü Orhan İmamoğlu ise, düzenlenen veda yemeği için herkese teşekkür etti. Ahlat’ta görev yaptığı süre zarfında elinden geldiğince hizmet etmeye ve yararlı işler yapmaya çalıştığını vurgulayan İmamoğlu, “5 yıla yakındır birlikteydik, hep birlikte çalıştık. Bu iş bir ekip işidir, kesinlikle bir kişinin işi değil. Hep birlikte el ele verdik güzel hizmetler yapmaya çalıştık. Kurumlarla birlikte hareket ettik. Abi kardeş ilişkileri içerisinde İslam’ın güler yüzünü yansıtmaya çalıştık. Çocuklarımızla ilgilenmeye çalıştık. Güzel bir söz vardır, ‘Çalıştığınız, görev yaptığınız yeri memleket olarak, eviniz olarak görmezseniz, hiçbir şey yapamazsınız’ diyorlar. Biz Ahlat’ı evimiz olarak gördük ve öyle hizmet etmeye çalıştık. İnşallah gök kubbe altında bir hoş sada bırakmışsak o bize yeter. Sizin ‘Allah razı olsun’ demeniz bize yeter. Gönüllerini, kalplerini kırmış olduklarım varsa haklarını helal etsinler” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Ahlat İlçe Müftülüğü personelleri ve Ahlat’taki kurum amirleri tarafından Müftü Orhan İmamoğlu’na hediye edilen Ahlat bastonları, Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen ve Bitlis İl Müftüsü M. Faysal Geylani tarafından takdim edildi. Program sonunda Müftü İmamoğlu, yemeğe katılanlarla tek tek tokalaşarak vedalaştı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:40
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