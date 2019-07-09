Tayini çıkan müdürler onuruna program

Ordu’nun Fatsa ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul müdürlerinin görev yerlerinin değiştirilmesinin ardından ilçe dışına tayini çıkan müdürler onuruna bir program düzenlendi.

Son yönetici atamalarında farklı ilçelerde yönetici olarak görevlendirilen okul müdürlerine Fatsa Belediyesi Spor Kompleksinde düzenlenen "Vefa Yemeği" programına Fatsa Belediyesi Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, şube müdürleri ve okul idarecileri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya programın açılış konuşmasında, “İlçemize başarılı çalışmalar yapan okul idarecilerimize teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar devamını diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş ise programda yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşmak için başarılı çalışmalarımıza destek veren ve son LGS’de ilimizdeki başarının artmasına katkı sağlayan başta öğretmenlerimiz olmak üzere okul idarecilerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize teşekkür ediyorum. Yönetici atamalarında yeni görevlere atanan okul müdürlerimize kolaylıklar diliyorum. Yeni görev yerlerimizde eğitim çıtamızı yükseltmek için eğitim çalışmalarına devam edeceğiz” diye konuştu.

Başarılı çalışmalarından dolayı okul müdürleri İrfan Dervişoğlu, Tunçay Doğan, Miraç Ergin ve Hikmet Kaçak’a başarı belgeleri İl Milli Eğitim Müdürüm Kutlu Tekin Baş tarafından verildi.

Fatsa Belediyesi Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, okul müdürlerine ilçede eğitimine yaptıkları katkı ve emeklerinden dolayı plaket verdi.