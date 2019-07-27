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Tayini çıkan müdür ve komutanlar için veda yemeği

Ordu’nun Fatsa ilçesinde görev yapmakta iken tayini Afyon’a çıkan İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yarbay Halit Gülten, tayini İstanbul’a çıkan Tapu Müdürü Erdoğan Atik, tayini Trabzon’a çıkan Mal Müdürü Ömer Sezgül ve tayini Şırnak’a çıkan Jandarma Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Hasan Aykan onuruna İlçe Kaymakamlığı tarafından veda yemeği düzenlendi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:21
Tayini çıkan müdür ve komutanlar için veda yemeği

Ordu’nun Fatsa ilçesinde görev yapmakta iken tayini Afyon’a çıkan İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yarbay Halit Gülten, tayini İstanbul’a çıkan Tapu Müdürü Erdoğan Atik, tayini Trabzon’a çıkan Mal Müdürü Ömer Sezgül ve tayini Şırnak’a çıkan Jandarma Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Hasan Aykan onuruna İlçe Kaymakamlığı tarafından veda yemeği düzenlendi.


Veda yemeğinde, tayini çıkan müdürler ve komutanlarla ilgili ilk konuşmayı yapan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, “Kolay gibi geliyor gülüp geçiyoruz ama her geçen gün ömürden geçiyor. Yine bir ayrılıkla karşı karşıyayız. Her giden arkadaş daha iyi yerlere gider zaten gidiyor da. Arkadaşlarımızı çok sevdik, onları çok özleyeceğiz. Tapu Müdürümüz Erdoğan Atik Beyi Hükümet Konağımızın en yaşlı müdürü olarak hatırlayacağız. Devlet memurluğunu çok iyi bilen biriydi. Halkla ilişkileri çok iyi biri. İstanbul’a gidecek, yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Jandarma Yarbayımız Halit Gülten ile ben haftanın 5 günü görüşüyorum. Hiç kendisinden bıktığım olmadı. Sohbetine hiç doyamadım. Birisi hakkında hiç kötülük düşünmez. Gelebilecek en iyi yere geldi bence. Yeni görev yerinde albay olarak görev yapacak” dedi.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise yaptığı konuşmada, “Göreve başladıktan 3,5 - 4 aylık süreçte çalışma fırsatı bulduğumuz hepsini birer Fatsalı olarak gördüğümüz arkadaşlarımızın aramızdan ayrılması bizleri üzecektir. Tayini çıkan arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli insanlar. Hepsinin çalıştıkları sürede kendilerini birer Fatsalı gibi görüp görev yaptılar. Memleketimize yaptıkları hizmetlerden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni görev yerlerinde de başarılar diliyorum, mutluluklar diliyorum. Kendileri ile bundan sonra da diyaloglarının devam edeceklerini bilmelerini isterim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:21
  1. doğa

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