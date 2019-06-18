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Tayini çıkan hâkim ve savcılar onuruna veda yemeği

Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) 1.

18 Haziran 2019 Salı 11:19
Tayini çıkan hâkim ve savcılar onuruna veda yemeği

Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından yayınlanan "Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi" ile Hakkâri Adliyesinden Türkiye’nin farklı illerine atanan hâkim ve savcılar onuruna veda yemeği verildi.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yayınlanan kararname ile tayini çıkan hâkim ve savcılar onuruna polisevinde verdiği yemeğe Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, vali yardımcıları Cüneyt Epcim, Mustafa Pala, İdris Koç ve Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, hâkim ve savcılar ile kurum müdürleri katıldı. Programda bir konuşma yapan Valiİdris Akbıyık, yayınlanan kararname ile değişik illere atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları ile bazı hâkim ve savcılar onuruna verilen veda yemeği münasebetiyle bir arada bulunduklarını söyledi. Başta cumhuriyet başsavcısı olmak üzere tayini çıkan hâkim ve savcılara yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyen Vali Akbıyık, “Sizlere bundan sonraki hayatınızda eş ve çocuklarınızla birlikte huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum. Hakkâri’de bizi ziyaret eden üst düzey protokol mensupları, yargı mensupları ve herkes bize ‘Hakkâri’de çalışmak ayrıcalıktır’ diyorlar. Biz de öyle görüyoruz. Hakikaten Türkiye’yi yönetecek insanların, Türkiye’de, yargıda yâ da askeri teşkilatlarda, güvenlik teşkilatlarında görev alacak insanların mutlaka Hakkâri’yi bilmesi, görmesi, çalışması ve tanıması lazım. Hakkâri’nin hassasiyeti çok yüksek. İki ülke ile sınırımız var. Kısacası ben Hakkâri; İstanbul’un, Ankara’nın kapısıdır, anahtarıdır diyorum. Hakkâri’nin sınırları tutulmazsa, Hakkâri’deki kamu görevlilerimiz, güvenlik güçlerimiz, hâkim, savcılarımız, bizler işbirliği içerisinde çalışmazsak bu hassasiyet zayıflar ve ülke kaybeder. Bizler ülke olarak hep beraber zararlı çıkarız. Burada gerçekten takdire şayan bir çalışma ortamı var. Bundan hiç şüphesiz başta cumhuriyet başsavcımız, ağır ceza mahkemesi başkanlarımızın, hâkim, savcılarımızın büyük rolleri var. Ben kendilerine burada yapmış oldukları bu işbirliği görev, hizmet münasebetiyle çok teşekkür ediyorum. Hakkâri’de hayat var. Hakikaten gidenler üzülüyor, ağlıyor” dedi.


Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Manisa Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mustafa Balık ise, "Malumunuz olduğu üzere Hakkâri’deki iki yıllık serüven sona erdi. Tabi hızlı geçen bu süre içerisinde o kadar güzel anıları, biriktirdiğimiz güzel duygu ve düşünceleri kısa bir konuşmaya sızdırmak mümkün değil. Hakkâri bütün özelliği itibariyle deyimi yerindeyse nazlı bir coğrafya. Her konuda haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz, her karışında şehitlerimizin kanıyla sulanmış bence kutsal topraklar. Tabi buraya gelirken üzülerek geldik. Kararnameden haber aldıktan sonra annemle görüştük. Tabi ona atama yerimin Hakkâri olduğunu söyledikten sonra ağlamaya başladı. Ben kendisine bize dua etmesini istedim. Hiç unutmuyor ilk söylediği de‘Allah seni iyi insanlara denk getirsin, iyi insanlarla karşılaştırsın’ sözü oldu. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum ki ben buraya geldikten sonra Allah valimi, Tümen Komutanımı, İl Emniyet Müdürümü, İl Jandarma Komutanımı, kıymetli meslektaşlarımı geçen sene görev yaptığım valimizi, Ferdi Paşayı, Emre Paşayı, Muammer Paşayı ve aynı zamanda sizleri karşıma çıkardı. Bunun için ne kadar şükretsem azdır. Hakikaten bunda inayet olsun diye söylemiyorum, en samimi duygularım. Valimizin, Tümen Komutanımızın, Jandarma Komutanımız ve İl Emniyet Müdürümüzün sayesinde araziyi gezme fırsatı bulduk. Çeşitli yerlere gittik, ziyaretlerde bulunduk. Orda gördüğüm manzara edindiğim duygular gerçekten paha biçilemez. Yaptığınız işin gereği olarak bir hakkı bir başkasına teslim etmek gibi bir kutsal görev ifa etsek de onların yaptıklarını arazide bizzat çalışan askerilerimizin, kardeşlerimizin, büyüklerimizin hakkını ödemek mümkün değil” dedi.


Vali Akbıyık, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Manisa Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mustafa Balık ile hâkim ve savcılara Hakkâri’deki hizmetlerini anısına teşekkür belgesi ve yöreye ait el dokuması kilim takdim ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.


Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel de plaket takdim ettiği Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ile hâkim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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