Tayfunu'na yakalanan uçak beşik gibi sallandı

Filipinleri hafta sonu vuran Mangkhut Tayfunu, öncesinde yapılan hazırlıklar ve halka verilen evde kalma uyarılarına rağmen 66 kişinin ölümüne neden oldu.

Saatte 110 kilometre hızla esen rüzgar ülkede uçuşların iptal edilmesine neden oldu. Fırtınanın etkisini güçlü bir şekilde hissettirdiği cumartesi günü havalimanına inişe geçen bir uçak, havada oldukça zor anlara yaşadıktan sonra piste inebildi.

Görüntüler tayfunun şiddetini de gözler önüne serdi.