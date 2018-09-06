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Tayfundan sonra Japonya'da şiddetli deprem!

Jebi tayfununun etkilerini atlatmaya çalışan Japonya'da 6,7 şiddetinde deprem meydana geldi.

06 Eylül 2018 Perşembe 15:39
Tayfundan sonra Japonya'da şiddetli deprem!

Salı günü batı kıyılarına vuran tayfunun yaralarını saran Japonya’yı bu kez deprem vurdu. Sabaha karşı 3.00 sularında Hokkaido'da meydana gelen ve Meteoroloji Ajansının ilk tahminine göre 6.7 şiddetinde olduğu açıklanan deprem, birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanmasına neden oldu.

Merkez üssü yakınlarında meydana gelen toprak kayması Atsuma kasabasındaki evlerde yıkımlara neden oldu. İHA'nın haberine göre şimdiye kadar helikopterle 10 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, evlerde mahsur kalanların olabileceğinden korkuluyor.

Deprem nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor. Hokkaido’da bulunan Tomari nükleer santralinin acil durum jeneratörlerini kullandığı bildirildi. Kamu yayıncısı NHK, santralde herhangi olağandışı bir durum rapor edilmediğini bildirdi.

Deprem toplu taşıma araçlarını da etkiledi. Hızlı tren seferleri yapılamadı. Havaalanındaki olası risklere karşı hava trafiği de durdu.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 15:39
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