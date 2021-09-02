Tayfun Korkut kimdir? Tayfun Korkut nereli? Tayfun Korkut kaç yaşında? Tayfun Korkut hangi takımı çalıştırıyor?

Süper Lig’in başlamasıyla birlikte ligin 3. haftasında iyi bir performans gösteremeyen Göztepe, teknik adam Ünal Karaman ile yolları ayırdı. Ünal Karaman’dan sonra Göztepe'nin yeni hocası kim olacağı merak ediliyordu. Sarı-kırmızılılar Tayfun Korkut'la anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Real Sociedad, Beşiktaş gibi kulüplerde oynayan Tayfun Korkut, 42 defa da A Milli Takım'da görev yaptı. Korkut, teknik direktörlük kariyerinde Bundesliga'da Hannover 96, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen ve VfB Stuttgart'ı çalıştırdı.

Tayfun Korkut kimdir?

Tayfun Korkut 2 Nisan 1974, Stuttgart doğumludur. Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör. Korkut, Stuttgart yakınlarındaki Ostfildern şehrinde büyüdü ve futbola 6 yaşında yerel bir takım olan TB Ruit'te başladı. 12 yaşında da alt lig takımlarından Stuttgarter Kickers'ın altyapısına seçildi.

Tayfun Korkut hangi takımlarda oynadı?

Bu kulüpte tüm altyapı takımlarında oynadı ve başarılı olarak A takım'a kadar yükseldi. 13 Ağustos 1994'te Almanya Kupası karşılaşmasında SC Freiburg karşısında son 15 dakika oyuna girerek ilk resmî maçına çıktı. Dönemin üçüncü ligi olan Regionalliga'da mücadele eden takım ile ilk lig maçına ise 25 Eylül 1994'te SSV Ulm 1846'e karşı çıktı. Sezon sonunda birinci olan SpVgg Unterhaching'in üç puan ardında kalarak ikinci olup, 2. Bundesliga'ya çıkamadılar.

21 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye geldi. Daha ilk sezonunda takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Fenerbahçe'de 5 sezon forma giydikten sonra Arif Erdem'le beraber Real Sociedad'a transfer oldu. 2003-04 sezonunda bir başka La Liga ekibi Espanyol'a transfer oldu.

2004-2005 sezonu başında Beşiktaş kulübüne transfer olarak, yeniden Türkiye'ye döndü. Beşiktaş'ta da ilk 11 oyuncusu olarak başladığı sezonu yedek kulübesinde tamamladı. Sonraki sezon da sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamayınca Aralık 2005'te sözleşmesi karşılıklı feshedildi. 2005-2006 sezonu devre arasında Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği'ndeki yarım sezonunda 13 maçta 1 gol kaydetti. Sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerine son verdi.

Tayfun Korkut millî takım kariyeri

94 kez millî takımlara çağrılan Tayfun Korkut, 3 kez Türkiye U-21 ve 42 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 45 kez millî formayı giymiştir ve bu karşılaşmalarda bir gol atmıştır.

Tayfun Korkut, futbolculuk kariyerini noktalandıktan sonra, antrenörlük yapmaya başladı. İlk deneyimini Real Sociedad altyapısında görev alarak edindi. 2009 yılında Bundesliga ekiplerinden 1899 Hoffenheim'ın 17 yaş altı takımını çalıştırdı. Daha sonra Almanya'nın Köln kentindeki Hennes Weisweiler Akademisi'nde 57. UEFA Pro Lisans Kursu'na katıldı ve teknik direktörlük diplomasını almaya hak kazandı. 2011/12 mevsiminde VfB Stuttgart'ın 19 yaş altı takımını çalıştırdı. 2012/13 mevsiminde Türkiye A karmasında yardımcı teknik yönetici olarak da görev yaptı.