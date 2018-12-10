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Tayfun Akalın kimdir kaç yaşındadır?  Hababam Sınıfı oyuncusu Tayfun Akalın öldü mü?

Hababam Sınıfı oyuncularından Tayfun Akalın, tedavi gördüğü Ümraniye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Tayfun Akalın kimdir? Tayfun Akalın nereli ve kaç yaşındaydı?

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:06
Tayfun Akalın kimdir kaç yaşındadır?  Hababam Sınıfı oyuncusu Tayfun Akalın öldü mü?

Hababam Sınıfı oyuncularından Tayfun Akalın, tedavi gördüğü Ümraniye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Tayfun Akalın kimdir? Tayfun Akalın nereli ve kaç yaşındaydı?

Tayfun Akalın kimdir?

Hababam Sınıfı serileriyle tanınan isimlerden biri olan Tayfun Akalın, 1 Ocak 1958 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya geldi. Levent Lisesi ve Erciyes Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği bölümünü tamamladı. Hayatında bir kere nikah masasına oturan Tayfun Akalın’ın bu evlilikten iki çocuğu var. Sinemaya ilk adımını 1975 yapımı Bizim Aile filmiyle attı. Tayfun Akalın, Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı serisiyle tanındı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:06
  1. Tekirdağ
  2. Tayfun Akalın kimdir?
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