Tavuklu volavan tarifi nasıl yapılır? Kolay volavan tarifi, malzemeleri ve püf noktaları

Tavuk volovan tarifi için gerekli malzemeler

On beş tane milföy hamuru

Üç yemek kaşığı dolusu sıvı yağ

Bir tane orta boy kuru soğan

Bir diş sarımsak

200 gram kadar kültür mantarı

Yarım kilo kadar tavuk göğsü

Bir tane rendelenmiş limon kabuğu

Yarım su bardağı dolusu haşlanmış mısır

Bir paket sıvı krema

Yarım su bardağı dolusu rendelenmiş kaşar peyniri

Bir çay kaşığı dolusu tuz

Yarım çay kaşığı dolusu karabiber

Volovan hamurlarını yapıştırmak için yumurtanın beyaz kısmı

Volovan hamurlarının üzerine sürmek için yumurtanın sarı kısmı

Tavuk volovan nasıl yapılır?

İlk olarak milföy hamurlarının buzunun çözünmesi beklenir. Sonra çözünen milföy hamurları, bir su bardağının ağzı ya da kurabiye kesme aparatı ile kesilir. Beş tanesi taban için kullanılmak üzere kenara ayrılır ve diğer 10 tanesinin ortası tekrar bir çay bardağının ağzı ya da kurabiye kesme aparatı ile daha küçük şekilde kesilir. Bu şekilde orta kısımları boş olan 10 tane yuvarlak milföy hamuru elde edilir. Daha sonra taban için ayrılan milföy hamurları altı yağlanmış fırın tepsisine ya da altına yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilirler. Ardından ortası delik hamurlar ikişer kat olmak üzere yumurtanın akı ile taban hamurunun üzerine yapıştırılır. Yani toplamda 3 katlı 5 adet hamur elde edilir. Sonra hamurun ortası çatal ile ezilir ve kenarlarına yumurtanın sarısı sürülür. Milföy hamurları önceden ısıtılmış 180 derecelik ısıdaki fırında kabarıp kızarana kadar pişirilir. Bu sırada volovanın iç harcı hazırlanır. Bunun için soğanlar yemeklik şekilde doğranır ve az bir yağın içinde rengi dönene kadar kavrulur. Sonra sarımsak ile doğranan tavuklar da tavaya alınarak yüksek ateşte sotelenir. Bir süre sonra doğranan mantarlar da ilave edilerek kavurma işlemi sürdürülür. Son olarak rendelenmiş limon kabuğu, tuz ve karabiber eklenerek iç harç tatlandırılır. Daha sonra altı kısılan iç harca krema eklenip birkaç dakika karıştırılıp altı kapatılır. Ardından fırından çıkan milföy hamurlarının içi, tavuklu iç harç ile doldurulur. Üzerine de rendelenmiş kaşar peyniri ilave edilerek tekrar fırına verilir, kaşarlar eriyene kadar pişirilir. Fırından çıkan tavuklu volovan servis edilir ve afiyetle yenir.