Tavuklu pilavdan 32 kişi zehirlendi Karabük’te esnaf çadırında yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenen 32 kişi hastaneye başvurdu.

Karabük’te esnaf çadırında yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenen 32 kişi hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde kent meydanındaki esnaf çadırında yaşandı. 12’si çocuk 32 kişi dağıtılan tavuklu pilavdan yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan vatandaşlar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesine başvurdu. Öte yandan yetkililerin yenilen yiyeceklerden numune alması bekleniyor. Hastaneye başvuran vatandaşların tedavisi sürüyor.

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