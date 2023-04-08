Tavuklu köy çorbası (Vitamin deposu) nasıl yapılır? Süre: 20 dakikaya kadar yetiyor! Bugün iftara ne pişirsem?

Tavuklu Köy Çorbası (Vitamin Deposu) Tarifi İçin Malzemeler

Tavuk suyu için:

1 adet tavuk göğüs ( but olsa daha iyi olur bende yoktu )

Yarım adet kuru soğan

1 adet havuç

10-12 tane karabiber

1-2 adet tavuk bulyon ( katmasanız da olur ben seviyorum )

5 su bardağı su

Tuz ( terbiyesini ilave ettikten ve bir miktar kaynadıktan sonra eklenir yoksa çorbanız kesilir )

Terbiyesi için:

8 yemek kaşığı yoğurt

1,5 dolu yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarisi

2-3 avuç sehriye ( erişte veya tel sehriye de olabilir, tercihe bağlı )

Kıvama göre su ilavesi, ben gerek duymadım

Yağlı sos için:

5-6 yemek kaşığı zeytinyağ veya sıvıyağ + 1 dolu yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı pul biber ( acı seviyorsanız 1 yemek kaşığı ekleyin )

1 yemek kaşığı kuru nane

1 diş sarımsak

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tavuklu Köy Çorbası (Vitamin Deposu) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle tavuk suyu ile başlayalım. Bunun için tavuğu, soğanı ( yarım soğanı ikiye bölelim ), soyduğumuz ve 4 parçaya böldüğümüz havucu, tavuk bulyonu, tane karabiberi ve suyu bir tencereye koyup kaynamaya bırakalım.

Kaynamaya başlayınca en az 18-20 dakika haşlayalım.

Bu arada terbiyesi için bir karıştırma kabına yoğurdu, yumurta sarışını ve unu koyup bir güzel çırpalım.

Tavuk suyu haşlanınca tavuk göğüsünü bir kenara alalım ılınmasını bekleyelim ( ditmemiz daha kolay olur ).

Tavuk suyundaki karabiber tanelerini de çıkaralım ama 3-4 tane suyun içinde kalsa da olur.

Suyumuzu blend edelim ( havuç ve soğan iyice erisin, pürüzsüz bir kıvama gelene kadar ).

Yoğurtlu terbiyesini ekleyerek tekrar ocağa alalım ve iyice çırpalım. Çorba kaynadıktan sonra tuz ilavesi yapalım ve soğumuş veya ılınmış olan tavuğu didikleyip çorbaya katalım.

Ardından şehriyemizi de ekleyelim 5- 10 dakika kadar daha kaynatalım. O arada sosumuza geçelim.

Bunun için sıvıyağ veya zeytinyağını bir tavaya alalım ve üzerine bir dış sarımsak ezelim. Ocağın altını yakalım ve baharatları da ekleyelim. Son olarak tereyağını da katalım ve eriyene kadar ocakta tutalım ve karıştıralım.

Bu arada çorbamızı da ara ara karıştıralım yoksa dibi tutuyor. Şehriyeler iyice yumuşayınca çorbanız hazır demektir. Deneyeceklere afiyet bal şifa olsun

İlginizi çekebilir→ Araştırıldı! 6 besin hastalıkları önlüyor! Çarpıcı besinler analizi: sırrı bulundu, bir avuç kafi...→ TIKLAYINIZ