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Tavukları kovalayan köpeği öldüresiye dövdüler!

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yavu köyünde tavukları kovaladığı için köylüler tarafından dövüldüğü iddia edilen köpeğe hayvanseverler sahip çıktı.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:57
Tavukları kovalayan köpeği öldüresiye dövdüler!

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yavu köyünde tavukları kovaladığı için köylüler tarafından dövüldüğü iddia edilen köpeğe hayvanseverler sahip çıktı.

 

Yıldızeli ilçesine bağlı Yavu köyünde tavuklara saldırdığı iddiasıyla dövülen köpeğin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri harekete geçti. Köpeğinin durumunun Yıldızeli İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesinin ardından köye giden ekipler, bir ağacın kenarında hareket edemeden duran köpeği alarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne getirdi. Burada yapılan ilk kontrollerde köpeğin omurunda zedelenme olduğu belirlendi.

 

HAYTAP Sivas İl Temsilcisi Özge Çubuklu Yıldızlı, Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yavu köyünde yaralı bir köpek ihbarı aldıklarını belirterek,"Hayvan Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından Sivas’a getirildi ve gözetime aldık. Hayvan hastanesine getirdik. Burada röntgenleri çekildi. Gerekli tedavisi yapıldı. Omurilikte bir zedelenme olduğu düşünülüyor. İleri derecedeki tetkiklerini yaptırmaya devam edeceğiz. Gereken her şeyi yapacağız. Köpeğe araba çarpmış olabilir. Biri sırtına vurmuş olabilir. Çünkü sırt tarafından bir zedelenme var. Darbe almış olması daha mümkün gibi görünüyor" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:57
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  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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