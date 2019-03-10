0553 313 94 23

Tavuk yüklü tır alev aldı

Şanlıurfa’da seyir halindeki paketlenmiş hazır tavuk yüklü tır alev aldı.

10 Mart 2019 Pazar 16:34
Tavuk yüklü tır alev aldı

Şanlıurfa’da seyir halindeki paketlenmiş hazır tavuk yüklü tır alev aldı.

 

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 30’uncu kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün simi öğrenilemeyen 33 BTF 56 plakalı paketlenmiş hazır tavuk yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın tırın kasa kısmındaki tavukların karton ve plastik olan paketlerini tutuşturdu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle tavukların büyük kısmının yandığı öğrenildi. Tırın yanma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:34
  1. Şanlıurfa
  2. Gaziantep
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi’ne akın etti
    1. Güneşli havayı fırsat bilenler..
    2. MHP lideri Bahçeli, Söğüt’ten..
    3. Tunca Nehri'ni kanolarla temizlediler
    4. Alibeyköy’de Meşhur Lezzetler..
    5. Güneydoğu’daki gazeteciler Mardin’de..
    6. “Vatandaşlarımızın deniz kenarında..
    7. Osmaniyespor FK-Karşıyaka: 0-0
    8. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    9. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    10. İçişleri Bakanı Soylu Sivas'ta
    11. Tekerlekli Sandalye Basketbol..
    12. Fiji’de 6.2 şiddetinde deprem
    13. Hamza Hamzaoğlu: Bizden daha iyi..
    14. Rus gemisi ülkeyi karıştırdı!..
    15. Darbeci Sisi'den kankasına kıyak!..
    16. Avrupa Komisyonu’ndan Alman otomobil..
    17. Tosyalı Genç Sporcu Karadeniz Bölge..
    18. Kadınların bisiklet konvoyunda gergin..
    19. Gümüşhanespor-Amed Sportif..
    20. “Faizsiz, eğitimli, liyakatli bir..
    21. Yeni Orduspor-Düzcespor: 2-0
    22. İmamoğlu’ndan gözlüklü gönderme
    23. "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin aydınlık..
    24. "Kulubün kayyuma gitmesine gönlümüz..
    25. Otomobil altında kalan yaşlı adam ağır..
    26. Tosya Belediyesi son meclis..
    27. Baydilli ev ziyaretlerine devam ediyor
    28. Liseli Muammer , gözyaşları arasında..
    29. "Farklılıklarımızı, insanlığın,..
    30. Tavuk yüklü tır alev aldı
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor