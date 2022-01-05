Tavuk Suyu Çorba Tarifi

Malzemeler

2 tane tavuk göğsü

1 tane orta boy soğan

3 diş sarımsak

1 orta boy havuç

1 Türk kahvesi fincanı tel şehriye

5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağından az sıvı yağ

İnce kıyılmış maydanoz

Limon

Tuz

Karabiber

Tavuk suyu çorba tarifi, nasıl yapılır?

Çorbanızın yapılışına ilk önce tavukları haşlayarak başlayın. 2 adet tavukgöğsünüzü bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve 30 dakika haşlayın. Çorbanızın tavuklarını haşladıktan sonra soğumaya alın ve soğuyan tavuklarınızı didikleyin. Soğan ve sarımsağınızı küçük küçük doğrayıp tencereye alın ve sıvı yağ ile kavurun. Kavrulan soğan ve sarımsağınızın üzerine havucunuzu rendeleyin ve ekleyin. Çorbanızın unlu terbiyesini hazırlayalım. Bir sos tenceresine unu ve tereyağını alıp unun kokusu çıkana kadar iyice kavurun. Kavrulan ununuzun üstüne tavuğunuzun haşlanan suyundan 1 bardak ekleyin ve yavaş yavaş ekleyin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta suyunuzu eklerken unu durmadan karıştırmanız gerektiği. Ununuzu topaklanmasını engellemeniz gerekmektedir. Kavrulan soğan ve sarımsağın olduğu tencereye unlu karışımı, didiklenmiş tavuklarınızı, tel şehriyenizi ve 5 bardak sıcak suyu ekleyin ve biraz karıştırdıktan sonra pişmeye bırakın. Kaynadıktan sonra ince kıydığınız maydanozlarınızı da içine ekleyiniz. Limon ile sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.