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Kadın - Aile Tavuk şorva nasıl yapılır? Tavuk şorva tarifi ve malzemeleri
Kadın - Aile

Tavuk şorva nasıl yapılır? Tavuk şorva tarifi ve malzemeleri

Yemeklerinin çeşitliliği ile göz kamaştıran Iğdır mutfağının en nadide tavuk yemeklerinden biri. Şimdiden afiyet olsun.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 22:50:00 - 2021-10-27 23:00:09
Tavuk şorva nasıl yapılır? Tavuk şorva tarifi ve malzemeleri

Yemeklerinin çeşitliliği ile göz kamaştıran Iğdır mutfağının en nadide tavuk yemeklerinden biri.

Malzemeler

  • 4-5 adet tavuk baget
  • 2 adet orta boy patates
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım su bardağı haşlanmış lepe (Nohut veya bulgur da kullanabilirsiniz)
  • Bir çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber
  • Bir tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı sarıkök (zerdeçal)
  • Yarım yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alarak eritiyoruz. Üzerine rendelenmiş ya da çok ince kıyılmış soğanı ilave edin ve soğan iyice ölünceye kadar yağda çevirin. Daha sonra salçamızı ekliyoruz ve salçayı da eritiyoruz. Üzerine büyükçe ve küp küp doğranmış patatesi, yıkanmış tavuğu, 2 adet bütün yeşil biberi, lepeyi ve baharatları atıyoruz ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekliyoruz. Bir kaç defa karıştırıp düdüklü tenceremizin kapağını kapatarak kaynadıktan sonra kısık ateşte 20-25 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun

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