0553 313 94 23

Tavşanlı’nın tarihi, 8 bin yıl öncesine dayanıyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan höyük ilçenin tarihini aydınlatacak.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:27
Tavşanlı’nın tarihi, 8 bin yıl öncesine dayanıyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan höyük ilçenin tarihini aydınlatacak.


Havadan bakıldığında kalbe benzeyen Tavşanlı Höyük’te son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalar ilçe merkezinin tarihini değiştirdi.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 20 kişilik bir araştırma ekibi, son 3 yıldır Eskişehir ve Kütahya illerini karış karış gezerek bölgenin Tarih Öncesi Dönemleri’ni aydınlatmak için çalışıyorlar. Bu araştırmaların merkezinde ise Tavşanlı ilçesinin hemen dışında yer alan Tavşanlı Höyük bulunuyor.


Yapılan araştırmalar Orhaneli Çayı’nın kenarına gelen ilk yerleşimcilerin, bereketli Tavşanlı Ovası’nda bölgenin ilk tarım faaliyetlerini gerçekleştirmeye başladığını gösteriyor. Sadece Tavşanlı’nın değil Kütahya’nın en eski yerleşimi konumuna gelen yerleşmeden alınan radyokarbon tarihleri günümüzden 8 bin 74 yıl öncesini veriyor. Böylelikle Tavşanlı’da ilk yerleşimin günümüzden yaklaşık 8 bin yıl önce başladığı anlaşılıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Araştırma Başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan, Tavşanlı’da 8000 sene önce kurulan ilk köyün zamanla büyüdüğünü ve günümüzden 5 bin ile 4 bin yıl öncesine tarihlenen ve Tunç Çağı olarak adlandırdığımız dönemde bir şehir haline geldiğini düşündüklerini belirtti. Ayrıca bu dönemlerde Mezopotamya ile Anadolu arasında oldukça sistemli bir şekilde yapılan ticaret faaliyetlerinin olduğunu belirten Fidan, ‘’Tavşanlı Höyük’ün de bu ticaret sisteminin bir parçası olabileceğini, kereste ve maden yatakları açısından zengin olan bölgede, bir ticaret merkezi olarak Orta Anadolu ve Mezopotamya’ya bu ham maddeleri ihraç ettiğini düşünüyoruz’’ şeklinde açıklamalarda bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kan konduran sözler! Bize karşı çıkanı doğrayarak öldüreceğiz
    1. Kan konduran sözler! Bize karşı çıkanı..
    2. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    3. 250 yıllık gıda ambarı çiftçinin..
    4. Belçika'da yüksek sıcaklık "kırmızı..
    5. Başkan Deniz’den toplu sözleşme..
    6. Naim Erol Özgüner kimdir? İBB son..
    7. Şampiyonlar Canpolat ile buluştu
    8. Mehterli törenle başlayan Çeşme-Atina..
    9. Belediyeden yaşlılara destek
    10. Serbest piyasada altın fiyatları
    11. Dezavantajlı çocuklar yüzme öğreniyor
    12. Şehit çocuklarının sünnet sevinci
    13. Meksika'da uçak düştü: Ölüler var
    14. (Özel) Kuyumcuyu yaralayan soyguncu,..
    15. Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
    16. Kasımpaşa'nın Avusturya kampı
    17. Minik Ecem böyle düştü
    18. Milli voleybolcuların maç programı..
    19. Baydilli’den hayırlı olsun ziyareti
    20. Tülün İnal kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?