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Tavşanlılılar suyu kaynağından içecek

KÜTAHYA (İHA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 40 milyon TL’lik ’Kaynağından İçme Suyu’ projesi açılışını gerçekleştirdi.

08 Mart 2019 Cuma 23:46
Tavşanlılılar suyu kaynağından içecek

KÜTAHYA (İHA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 40 milyon TL’lik ’Kaynağından İçme Suyu’ projesi açılışını gerçekleştirdi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 40 milyon TL’lik ’Kaynağından İçme Suyu’ projesi açılışını gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli yaptığı konuşmada, “Yolda yürürken ilkokula giden bir çocuk olarak önümde bir araç yaktılar. Yani Türkiye böyle bir durumda idi. Özal’ın gelmesi ile birlikte Türkiye prangalarından kurtuldu. Tam ayağa kalktık koşturacağız derken bir anda yine koalisyonların pençesine düştük. 90’lı yıllarda Türkiye kaybetti. Muasır medeniyetlerle, batı medeniyeti ile aramızdaki farkı kapatma mecburiyetimiz var. 16 yılda 13 seçime gitme mecburiyetinde kaldık. Referandumlar, yasakların kalkması, Cumhurbaşkanlığı referandumu, Anayasa değişiklikleri. Türkiye’nin artık seçime ihtiyacı yok. Çünkü seçim demek beklenti demek, beklentilerin ötelenmesi demek. Bakın ben daha bu hafta bakanlığa uğramadım. Hep sahadayım ve çalışıyorum. Bundan bir şikayetim var mı, yok. Ama bir yandan da sizlere hizmet için Bakanlıkta oturmamız lazım, yeni projeler hazırlayıp getirmemiz lazım. Hemen seçimin ardından hiç gereği ve sebebi yokken dolar 4 liradan 7.5 liraya çıktı. Tarım da en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. Bir anda ilacımız, gübremizin fiyatları arttı. Allah’tan ekonominin kontrolünü ele aldık. Bazen ufak zararlar da edilse sizlerin bir şekilde ayakta tutmanın, girdilerinizin düşürülmesinin rahatlatmanın bir yolunu mutlaka arıyoruz. Cumhurbaşkanımıza ne zaman çiftçiyle, üreticiyle, köylüyle ilgili bir proje ile gitsem ’Onların bizlerin başımızın tacı, ne istiyorlarsa yap Bekir’ diyor" dedi.


Tarım alanında yaşanan sıkıntıları bildiklerini belirten Bakan Pakdemirli, “Gübreyi de ilacı da yemi de biliyoruz. Buğday ve arpadaki desteklerinizi 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardık. ’5 kuruş, 10 kuruş ne fark eder’ diyorsunuz ama inanın 750 milyon lira para bulmam gerekiyordu ve 1 hafta çalıştık. Girdileriniz arttı ama diğer taraftan da ürün fiyatları da artacak. İnşallah sizlerin memnun olacağınız bir fiyatı hasattan önce de mutlaka açıklıyor olacağız" diyerek Domaniç ilçesi ile ilgili de yapılacak gölet ve barajlar ile Domaniçli çiftçilerin yıllık 10 milyon lira gelir artışı sağlanacağı müjdesini verdi.


Daha sonra Tavşanlı kaynağından içme suyu projesi açılışı temsili olarak gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 23:46
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