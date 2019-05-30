0553 313 94 23

Tavşanlı’da yangın

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:28
Tavşanlı’da yangın

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesi Kuruçay Beldesinde İsmail Akan’a ait avluda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi ile yan tarafta bulunan Halil İbrahim Taşkın’a ait ev yanarak kullanılamaz hale geldi.Kütahya, Tavşanlı, Tunçbilek, Kuruçay Tepecik belediyeleri ile Orman İşletmesine ait ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı olmayan yangında 2 katlı ahşap ev yanarken, evin önünde bulunan traktör ile otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Evin avlusunda bulunan 3 büyükbaş hayvan ise komşuların da yardımı ile yangın yerinden uzaklaştırıldı. Çevre binalar önlem amacıyla boşaltıldı.


Yangın anında Kuruçay Cami hoparlöründen vatandaşların yanan evin dumanında etkilenmemesi için sık sık anonslar ile uyarıda bulunuldu. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilerek ayakta tedavi edildi.


Yangın çıktığı sırada yan tarafta bir evin çatısında anten tamiri yapan Mehmet Özerdem iseYangını dumanların birden büyümesi ile fark ettim. Hemen itfaiye ve 112’ye haber verdim. Çok büyük bir yangın atlattık" dedi.


Yangını uzaktan görüp gelen Ethem Akçaydan adlı vatandaş ise, "Evlerde duran yoktu. Şükür hemen komşular olarak müdahale ettik" dedi.


Jandarma yangın ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Pekmez hükümet konağı ve hizmet içi eğitim merkezi inşaatını inceledi
    1. Vali Pekmez hükümet konağı ve hizmet..
    2. Başkanı Sümer anız yangınları..
    3. Besni’de görsel sanatlar teknoloji..
    4. Samsat’ta ses yarışması yapıldı
    5. TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk..
    6. Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı
    7. ABD ile İngiltere, Bağdadi için..
    8. Organ bağışçıları için mevlit
    9. Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı
    10. Bakan Selçuk, TİSK 2018 Kurumsal..
    11. Avcı'nın Beşiktaş'taki maaşı dudak..
    12. MSB'den açıklama! 'Hedef tam isabetle..
    13. Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev
    14. TİKA'dan Bakü'de iftar
    15. TBMM Genel Kurulu
    16. Torba teklif TBMM Genel Kurulunda..
    17. Kamyonette sıkışanları kurtarmak için..
    18. MGK, “Pençe Harekâtı”nı masaya yatırdı
    19. Torba teklif, TBMM Genel Kurulunda..
    20. MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı
    21. "İran'ın BAE'deki petrol tankerlerine..
    22. TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır?..
    23. Bayramda misafirleriniz için..
    24. Karabük'teki silahlı soygun girişimi
    25. Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli..
    26. Röportajda "kafa keseceğim" diyen..
    27. Adıyaman’da evde çıkan yangın paniğe..
    28. Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı
    29. Bulanık’taaşevi hizmete açıldı
    30. TBMM Başkanı Şentop'tan PMD'yi ziyaret
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz