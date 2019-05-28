0553 313 94 23

Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

28 Mayıs 2019 Salı 12:58
Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, organize hareket ederek uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıları takibe aldı. İlçe merkezi ve çevresinde çok sayıda adrese sabah 04.00 sıralarında 30 jandarma timi ve 4 narkotik köpeğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tüfek, 8 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2’si devlet memuru 16 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına ifadeleri alınmak üzere götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 12:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Yılı Orman Yangınlarına Hazırlık ve Değerlendirme toplantısı
    1. 2019 Yılı Orman Yangınlarına Hazırlık..
    2. Gazikültür’den geçmişe ışık tutan..
    3. “Paylaştıkça daha fazlası” için..
    4. FETÖ’nün TSK yapılanmasında "müdür..
    5. Tayfun Korkut Süper Lig'e dönüyor!..
    6. Liposuction zayıflama yöntemi değildir
    7. Van’da acı bekleyiş dördüncü gününde
    8. Tatlı telaş
    9. Maltepe Küçükyalı’dahatlı minibüs..
    10. Kent Meydanın da ilk etkinlik gönül..
    11. “ Esaret” adlı film Erzurum’da..
    12. İmamoğlu’nda yollar kışa kadar..
    13. Hırsızlara davetiye çıkarmamak için..
    14. Anız, tarla, bahçe, orman yangınlarına..
    15. Kayseri Şehir Hastanesi Kalp Damar..
    16. ABD’de fırtınalar yüzünden 5 milyon..
    17. Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu
    18. Sıcaktan bunalan İstanbullular soluğu..
    19. Manisa Büyükşehir’in yaz spor..
    20. Sağlığı için 1.5 yılda 60 kilo verdi
    21. Ordu’da cinayet gibi kaza güvenlik..
    22. Vali Yazıcı, Sevgi Evleri’nde kalan..
    23. FETÖ davasında karar
    24. Adana Valiliği’nden resmi ilan..
    25. Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı..
    26. Kosova’da polise silahlı direniş
    27. Rusya'dan Afganistan'daki yabancı..
    28. Teniste derece yapan okullar belli oldu
    29. Fatih’te sahte içki imalathanesine..
    30. Vali Çiftçi, yetimlerle iftar yaptı
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Ahmet Davutoğlu'nun yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu
    Ahmet Davutoğlu'nun yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    Fatih Altaylı ağzını iyice bozdu: Böyle bir hayvanlık var mı?
    Fatih Altaylı ağzını iyice bozdu: Böyle bir hayvanlık var mı?
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı