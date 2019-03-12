Tavşanlı’da ‘Turizmde Kariyer Fırsatları’ konulu söyleşi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü öğrencileri için “Turizmde Kariyer Fırsatları ve İşe Alım Süreçleri” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Fakültenin Toplantı Salonu’nda düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak katılan Palm Wings Ephesus Hotel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Menekşe deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Söyleşide sektördeki kariyer fırsatları, işe alım süreçleri ve staj olanakları ile ilgili öğrencilere bilgi veren Bülent Menekşe, özellikle staj yapma arifesinde olan öğrencilere bu süreçte karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında ipuçları verdi.

Etkinliğin soru cevap bölümünde ise Menekşe, öğrencilerden gelen sektöre yönelik sorularını cevaplandırarak, kendi otellerinde staj yapmak isteyen öğrencilere izlemeleri gereken yolu aktardı.

Etkinlik sonunda Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Uğur Ceylan tarafından Bülent Menekşe’ye katılımları ve katkıları dolayısıyla teşekkür plaketi sunuldu.