0553 313 94 23

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Yeni Mahalle Kuruçay kavşağında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kuruçay kavşağı trafik ışıklarında M.Ç. idaresindeki 43 RY 053 plakalı kamyonet, İ.Ç. yönetimindeki 43 DH 570 plakalı otomobile arkadan çarptı.


Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
    1. Kategorilerine göre en fazla..
    2. Burhaniye’de camiye gelen gençler..
    3. Kategorilerine göre en fazla..
    4. Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1..
    5. En fazla kazandıran yatırım fonları
    6. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    7. Özel Sporcular IPC Gençler Dünya..
    8. Ayancık’ta festival coşkusu
    9. Gedelek’te gelenek sürüyor
    10. Bu da düğün çaycısı
    11. Mohikanlar gözünü Avrupa’ya dikti
    12. Yatırım fonu istatistikleri
    13. Birleşik Arap Emirlikleri savaşçıları..
    14. BEÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne..
    15. Körfez’de vakıf üniversitesi için..
    16. Maaş alamayan ulaşım esnafı büyükşehir..
    17. Hindistan cevizi suyu nedir? Ne işe..
    18. Burhaniye’de yazlıkçı pazarı 7 yılını..
    19. 17 Burda’da yaz konserleri devam ediyor
    20. Ölüm yolculuğuna ellerinde can..
    21. Büyükşehir’den Şaymana Festivali’ne..
    22. HDP provokasyona başladı! Savcı Sayan..
    23. Karacabey Belediyesi’nden örnek..
    24. Teksüt Bandırma, Emanuel Terry ile..
    25. Hayırseverler 30 çocuğu sünnet ettirdi
    26. Milletvekili Yılmaz, at sırtında..
    27. Dışişleri Bakanlığından Kabil’deki..
    28. Hutbe yüzünden çıkan tartışma kanlı..
    29. Ebru Polat kimdir nerelidir? Ebru..
    30. Otomobil park halindeki tıra çarptı: 1..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!