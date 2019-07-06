Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Sadık Pembe caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, K. A. yönetimindeki 43 UA 645 plakalı araç ile E.C. idaresindeki09 YE 247 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar., 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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