Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.25 Haziran 2019 Salı 10:03
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza,Tavşanlı ilçesi Kavaklı Mahallesi Sağlık Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen yaya M.A.’ya (61), E.T.’nin (17) kullandığı plakasız motosiklet çarptı.
Kazada, yaralılara ilk müdahale Tavşanlı 112 Ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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