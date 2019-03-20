Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.20 Mart 2019 Çarşamba 20:05
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu Emet ilçesi yol ayrımında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir istikametinden Kütahya istikametine gitmekte olan B.K. idaresindeki 43 S 2206plakalı yolcu minibüsü ile M.K. yönetimindeki 10 VP 897 plakalı otomobil trafik ışıklarında çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan A.K. ile F.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinden sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
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