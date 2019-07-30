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Tavşanlı’da motosiklet denetimleri arttı

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki farklı noktalarda motosiklet denetimleri yaptı.

30 Temmuz 2019 Salı 11:40
Tavşanlı’da motosiklet denetimleri arttı

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki farklı noktalarda motosiklet denetimleri yaptı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, huzur ve güven ortamının sağlanması için denetimler arttırıldı. Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde sürücü belgesi, kask ve tescil belgesi gibi konularda incelemeler yapıldı. Birçok eksik evrakı bulunan motosiklet trafikten men edildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:40
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