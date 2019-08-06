Tavşanlı’da kırmızı ışıkta geçen araçlara 8 bin 503 TL ceza kesildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan ’Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetimi’ uygulamasında 42 sürücüye 8 bin 503 TL ceza kesildi.

Tavşanlı ilçesinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik ışık ve işaret ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla ’Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetimi’ uygulaması yapıldı.

İlçenin çeşitli noktalarında yapılan uygulamada 28 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden 6 bin 580 TL, muayenesiz araç kullanan 3 sürücüye 705 TL, alkollü araç kullandığı tespit edilen bir araç sürücüsüne bin 2 TL, 2 sürücüye de araç sigortası yaptırmamaktan 216 TL, toplam 8 bin 503 TL idari para cezası kesildi.