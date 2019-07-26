Tavşanlı’da kaçak tütün operasyonu Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde durdurulan bir araç içerisinde çok miktardaa kaçak tütün ele geçirildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde durdurulan bir araç içerisinde çok miktardaa kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan ilçeye kaçak tütün getirildiği ihbarı üzerine Çukurköy mahallesi Sanayi kavşağında gece saat 02.00 sıralarında aracı durdurmak istedi. Yolunu değiştiren araç kontrollü şekilde durduruldu. Yapılan operasyonda 80 bin adet makaron kaçak tütün ele geçirdi.

Kaçak sigara ve tütünlere el konulurken, araçta bulunan sürücü K.A. (34) ve araç içerisinde bulunan H.A. (45) ile M.C. (43) ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

5607 SKM Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefetten ifadeleri alınan kişilere 4733 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesi gereğince para cezası kesildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.