Tavşanlı’da jandarma kaçak kazıya göz açtırmıyor, 9 gözaltı Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 ayrı yerde kaçak kazı yaparak define arayan 9 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 ayrı yerde kaçak kazı yaparak define arayan 9 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Göbel ve Kayı Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre her iki köyde de kaçak kazı yapılarak define arandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda Göbel Köyü ve Kayı Köyü yakınlarındaki ormanlık arazide define arayan C.Ş., A.Ç., C.Ö., İ.G., S.Ç., M.A., C.B., M.B. ve M.Ç. suçüstü yakalandı. Operasyonda define aramak için kullanılan aletlere el konulurken, olayla ilgili tahkikata başlandı.

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