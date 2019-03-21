Tavşanlı’da anız yangını büyümeden söndürüldü
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan anız yangınında kullanılmayan besi damı alan zarar gördü.21 Mart 2019 Perşembe 11:32
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan anız yangınında kullanılmayan besi damı alan zarar gördü.
Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.
Yangında Y.Ö.’ye ait kullanılmayan bir besi damının çatısı da kısmen yandı. Bölgeye yönlendirilen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.
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