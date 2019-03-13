Tavşanlı polisi, aranan 41 kişiyi yakaladı
Kütahya’nın Tavşanlı İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 41 kişiyi yalayarak adli makamlara teslim etti.13 Mart 2019 Çarşamba 15:05
Kütahya’nın Tavşanlı İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 41 kişiyi yalayarak adli makamlara teslim etti.
Edinilen bilgilere göre; haklarında adli makamlar tarafından çeşitli suçlardan 80 farklı dosyada yakalama kararı çıkartılarak, yakalama emri bulunan 41 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 22 şahıs yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 19 şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
Adli makamlara sevk edilerek tutuklanan şahıslar arasında: 1 yıla kadar hapis cezası bulunan 6 şahıs, 1 ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 6 şahıs, 5 ile 10 yıla kadar cezası bulunan 5 şahıs , Adli para cezasından hapis cezası bulunan 2 şahıs bulunulduğu öğrenildi.
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