Tavşanlı, fakültesine kavuştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, bugün yayınlanan Resmi Gazete ile ismi değiştirilerek “Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi” oldu.

Yüksekokul Müdürü Doç.Dr. Bülent Cırık, yaptığı açıklamada; “Yüksekokul Müdürlüğü olarak isim değişikliğine ilişkin bir çalışma başlatmıştık. Bu çalışma daha sonra gelişerek, Kaymakamımız Yüksel Kara’nın nezdinde, Tavşanlı Belediye Başkanlığı ile Tavşanlı Ticaret Odası Başkanlığı’nın katkılarıyla ve Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören’in de projeye sahip çıkmasıyla bugün itibariyle sonuçlanmış bulunmaktadır. İsim değişikliğine ilişkin karar Resmi Gazetede yayınladı ve nihai hedefimize ulaştık. Bu süreçte desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç’a, Rektörümüz Prof.Dr. Remzi Gören’e, Kaymakamımız Sayın Yüksel KARA’ya, Belediye Başkanımız Sayın Mustafa GÜLER’e ve Ticaret Odası Eski Başkanı Sayın Davut EFE’ye teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Yeni bölümler açacağız”

Tavşanlı’ya kazandırılan fakültenin daha da geliştirilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Doç. Dr. Cırık, “Yeni fakültemiz ile mevcut bölümlerimiz olan Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri eğitim öğretim faaliyetlerine devam ederken, bundan sonraki hedefimiz bu bölümlerin yanına yeni bölümler açarak Üniversitemize ve Tavşanlı’ya kazandırmak olacaktır. Fakültemizin üniversitemize, Tavşanlı’ya ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, bu süreçte emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ederim” dedi.