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Tavşanın okul duvarına asılarak derisinin yüzülmesine tepki

Kastamonu'da avlanan tavşanın, Eğitim Fakültesinin bahçe duvarındaki demirlere asılarak derisinin yüzülmesi, sosyal medyada tepkiye neden oldu

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:15
Tavşanın okul duvarına asılarak derisinin yüzülmesine tepki

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da avcının avladığı tavşanı Eğitim Fakültesinin bahçe duvarındaki demirlere asarak derisini yüzmesi sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Avcı H.K. tarafından avlanan tavşanın, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinin bahçe duvarındaki demirlere asılarak derisinin yüzülmesi çevreden geçen kişi tarafından görüntülendi.

Görüntünün sosyal medyaya yayımlanması tepkiye neden oldu.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Kastamonu temsilcisi Ayten Kökgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüntülerin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Görüntülerdeki hayvanın kedi zannedildiğini belirten Kökgöz, "Sosyal medyada Kastamonu'da bir kedinin derisinin yüzüldüğüne dair fotoğraflar yayınlandı. Biz anında araştırmaya girdik. Emniyet güçlerimiz, belediye ekiplerimiz olay yerine gitti. Orada derisi yüzülen hayvanın kedi değil, tavşan olduğu ortaya çıktı. Bu görüntüleri yayımlayan dernek de konuyla ilgili düzeltme yayımladı." diye konuştu.

Kökgöz, böyle bir görüntüye izin verilmemesi gerektiğini kaydederek, "Bu hayvan avlanabilir bir hayvan da olsa ortalık yerde, Eğitim Fakültesi gibi bir yerin önünde demire asılarak herkesin içinde derisi yüzülemez. Bununla ilgili yetkililer tarafından gerekli cezalandırmanın yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Olayı görenlerin çok üzüldüğünü dile getiren Kökgöz, "Çocukların içinde, şehrin orta yerinde yapılan bu şeyi kabul etmiyoruz. Bunu gören herkes böyle bir girişimde bulunursa ne olacak?" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:15
  1. hayvanın derisinin yüzülmesi
  2. Kastamonu
  3. tavşan

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