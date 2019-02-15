Kılıçdaroğlu, tavşan Cafer'den seçim tahmini aldı CHP'nin düzenlediği çalıştay programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, niyet tavşanından niyet çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Emek Büroları tarafından Litai TBB Konukevi'nde düzenlenen "Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı"na katıldı. CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen çalıştay kapsamında, konuşmaların yapıldığı salonun dışı midyeci, simitçi, nohut pilavcı gibi esnafın bulunduğu bir sokak satış alınana dönüştürüldü. Niyetten seçim çıktı Kılıçdaroğlu, salona gelişinde dışarıdaki niyet tavşanından niyet çekti. Tavşanın adının "Cafer" olduğunu öğrenen Kılıçdaroğlu, çektiği dileği okudu. "Acele etme yürü ağır ağır, bu tavşan senin bahtını açar, inan ki martın sonu bahar." şeklindeki niyeti okuyan Kılıçdaroğlu, "Hadi bakalım" dedi.

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