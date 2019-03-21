RAMALLAH (AA) - Filistin yönetimi, "Kudüs, Filistinli mülteciler ve Yahudi yerleşim birimleri" konusundaki tavırlarından dönmediği sürece ABD yönetimiyle diyaloğu kabul etmeyeceğini açıkladı.



Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Enformasyon Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.

Sözcü Ebu Rudeyne, "Filistin yönetimi ilkelerine bağlıdır ve Yüzyılın Anlaşması’nın uygulanması için kendisine yapılan baskılara asla boyun eğmeyecektir." dedi.



Ebu Rudeyne, Filistin ile Amerikan yönetimi arasındaki ilişkilerin, son dönemde diyalog kanallarının açılması için ara bulucuların girişimde bulunmasına rağmen kopuk olduğunu vurgulayarak, "Kudüs, Filistinli mülteciler ve Yahudi yerleşim birimleri konusundaki tavrından dönmediği sürece ABD yönetimiyle konuşmayacağız." ifadelerini kullandı.



Arap ülkelerinin de Filistin halkının kabul etmeyeceği bir çözümü kabul etmeyeceğini öne süren Ebu Rudeyne, "Hamas, İsrail ve Amerikan yönetimi ile ilişkilerde bir dönüm noktasındayız. Filistin sorunu çözülmeden bir barışın sağlanması mümkün değil." dedi.

Filistin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2017’de Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıması üzerine, ABD yönetimi ile ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

- Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Bir diğer iddiaya göre ise plan; Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içeriyor.

