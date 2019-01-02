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Tavra Deresi'nin suyu arıtılacak

Sivas Belediyesi, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle Tavra Deresi suyunu arıtmak için de çalışma başlattı

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:27
Tavra Deresi'nin suyu arıtılacak

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle halihazırda kullanılan Tavra Deresi'nin suyunu da arıtacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sami Aydın, Tavra Deresi suyunu arıtmak için yapılan çalışmaları inceledi.

Aydın, proje kapsamında yeni bir terfi istasyonu inşa edildiğini ve Tavra Deresi suyunun su arıtma tesisine deplase edilmesi için 4 bin 200 metrelik hattın 3 bin 500 metrelik kısmının tamamlandığını belirtti.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalar sayesinde hem yaşanması muhtemel su sıkıntısının önüne geçileceğini hem de Tavra Deresi'nin suyunun arıtılmış olacağını vurgulayan Sami Aydın, "Toplamda 11 milyona mal olacak hat çalışmasının ardından suyun sertliğinin düşürülmesi amacıyla da 15 milyon liralık bir yatırımla yeni nesil arıtma sistemi kurulacak." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların arazinin yapısı dolayısıyla uzadığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Normalde Sivas'ın su ihtiyacı 30 milyon metreküp, barajımızın yıllık kapasitesi ise yaklaşık 40 milyon metreküp. Ancak son yıllarda mevsimlerin kurak geçmesi sebebiyle barajımızdaki su yetersiz kalıyor. Dolayısıyla şehrin yarısına barajdan, yarısına ise Tavra Deresi'nden su vermek zorunda kalıyoruz. Tavra Deresi'nin suyu hem sert hem de damak tadına uygun. Yatırımla suyun sertliğini düşüreceğiz."

Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nın yetersiz olduğuna dikkati çeken Başkan Aydın, "Barajımızın suyu yüzde onlarda, yani su miktarımız 3 milyon metreküp. Bu suyu biz kullansak 1-2 ayda barajın suyu bitmiş olacak. Bu gerçeklerden yola çıkarak çalışmanın şehrimiz adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışmamız 3 hafta gibi bir sürede tamamlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:27
  1. 4 Eylül Barajı
  2. Sivas

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