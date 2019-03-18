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Tavas’ta ’Çanakkale Zaferi’ coşkuyla kutlandı

Denizli’nin Tavas ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkuyla kutlandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:42
Tavas’ta ’Çanakkale Zaferi’ coşkuyla kutlandı

Denizli’nin Tavas ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkuyla kutlandı.


Tavas İmam Hatip Okulları’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi anma programı düzenlendi. Programda tiyatro gösterileri yapıldı, şiirler okundu. Savaşta şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin kendilerinin hazırladıkları günün anlam ve önemine anlatan tiyatro gösterileri büyük beğeni topladı. İlçe genelinde yapılan resim ve şiir yarışmalarında 1’inci olan öğrencilere hediyeler verildi. Programa Tavas Kaymakamı Recep Öztürk, Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:42
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