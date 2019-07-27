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Tavan Belediyesi, gönüllü dalgıçlarla Van Gölü’nü temizliyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, gönüllü dalgıçlarla Tatvan’ın Van Gölü sahilini temizliyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:43
Tavan Belediyesi, gönüllü dalgıçlarla Van Gölü’nü temizliyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, gönüllü dalgıçlarla Tatvan’ın Van Gölü sahilini temizliyor.


‘Temiz Şehir, Temiz Tatvan’ temizlik kampanyası her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Önceki günlerde halkın yoğun olarak kullandığı mesire alanları ve plajlarda yapılan temizliğin ardından şimdide gönüllü dalgıçlarla sahilin kıyı şeridinde ‘Sıfır Atık Mavi ve Temiz Şehir, Temiz Tatvan’ kampanyası ile Van Gölü’nden şişe, teneke kutu, ambalaj, ayakkabı, poşet, pet şişe, motosiklet lastiği gibi atıklar çıkarıldı. Çıkarılan atıklar Tatvan Belediyesine ait ‘Yüzer Çöp Platformu’na atılarak kıyıya çıkarıldı.


Düzenli bir şekilde Tatvan kıyı şeridinin gönüllü dalgıçlar tarafından temizleneceğini söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz gün Tatvan’ın temizliği için ‘Temiz Şehir, Temiz Tatvan’ kampanyası başlatmıştık. Bu kampanyanın kesintisiz bir şekilde devam edeceğini de belirtmiştik. Geçtiğimiz günlerde yoğun olarak kullanılan mesire alanları ve plajlarda temizlik yaptık. Şimdi de Tatvan’ın kıyı şeridinde göl içerisindeki çöpleri topluyoruz. Buradan tüm hemşehrilerimize sesleniyorum. Çöplerinizi göle atmayın. Van Gölü hepimize ait ve hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Gönüllü dalgıçlarımıza da teşekkür ediyorum. Yaptıkları dalış ile gölden torbalarla çöp çıkardılar. Aslında dalgıçlarımız çöp toplamak için değil, Van Gölü’nün güzelliklerini keşfetmek için dalmaları gerekiyordu. Ama bizlerin attıkları çöpler yüzünden dalış gerçekleştiriyorlar. Gelin hep birlikte bu güzelliğe sahip çıkalım” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:43
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