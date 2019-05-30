Tavada kek olur mu demeyin! Çok basit tarifi mutlaka deneyin

Kolay kek yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Yumuşacık ve pratik kek tarifini sizler için derledik.

Bu kekin güzel yanı, sade olduğu için, çikolata sos, reçeller, kuruyemişler, kremşanti ve daha bir sürü yiyecekle süslenebilir olması. Kolayca yapılıyor olması da cabası..

Öyleyse tarife geçelim.

Malzemeler

1 çay bardağı şeker

1 yumurta

1,5 çay bardağı süt

yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı ya da sıvıyağ

1 kabartma tozu

1 vanilya

120 gr kadar un

Yapılışı

Tavanızı biraz sıvıyağ ya da tereyağıyıyla yağlayın.

Üzerine kek harcınızı dökün ve üzerine kapağını örtün.

En büyük gözde, orta ateşte 8 - 10 dakika kadar pişirdikten sonra pişme durumunu kontrol edşn.

Eğer pişmediyse 5 dakika daha kontrollü şekilde pişirin.

Servis için hazır..

Afiyet olsun..