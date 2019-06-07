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Tavada poğaça | 10 dakikada harika lezzet

''Tavada poğaça mı olurmuş'' demeyin. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim.

07 Haziran 2019 Cuma 15:09
Tavada poğaça | 10 dakikada harika lezzet

Fırınlarda uzun saatlerde yapılan yemekleri çok seviyoruz. Peki bunların şipşak alternatiflerini yapabilir miyiz?

Neden olmasın. İşte tavada 10 dakikada poğaça tarifi.

Malzemeler

  • 3 su bardağı un
  • 1 su abrdağı yoğurt
  • yarım çay abrdağı sıvıyağ
  • kabartma tozu
  • 2 kaşık tereyağı
  • 1 yumurta
  • tuz

İçi için;

  • beyaz peynir

Yapılışı

Öncelikle bütün malzemeleri derin bir kasede karıştırın.

10 - 15 dakika birleşinceye kadar hamuru iyice yoğurun.

Yarım saat boyunca nemli bir bez sererek dinlendirin.

Bezeler halinde küçük küçük ayırıp içlerine peynirleri koyun.

İnce şekilde kapadığınız hamurları ısınan tencere ya da tavaya dizin.

Kapağını kapatıp içi iyice kızaran kadar pişirin.

Şimdiden afiyet olsun..

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:09
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