Tava ciğere akademik dokunuş

Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık bölümü öğrencileri, dünyanın en hızlı pişen yemekleri arasında yer alan kentin meşhur lezzeti tava ciğerin yapımını öğrendi.

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, öğrencilere hem teorikte hem de uygulamada ‘tava ciğeri’ anlattı. Dana ciğerinin kesiminden pişirilmesine ve sunumuna kadar tüm aşamalarını öğrencilerle paylaşan Dinar, tava ciğerin kentin turizmine katkısını da öğrencilere anlattı.

Dinar, öğrencilere, ciğerin ince ince kıyılıp buğday ununa batırılıp kızgın ayçiçek yağında piştiğini vurgulayarak tava ciğerin olmazsa olmaz garnitürünün ise kuru biber olduğunu söyledi.

Dinar, tava ciğerin ders konusu olmasının önemine değinerek, "Bugün benim için çok özel bir gün. ‘Biz arada ciğeri okullara da götürelim’ diyoruz. Dr. Sadık Ahmet Meslek Lisesi bizi davet etti. Burada turizm ve tava ciğerin yapımını anlattık. Buradan öğrenci arkadaşlarımız mezun olduğunda dünyanın çeşitli yerlerine göreve gidecekler. Belki New York’ta otelde çalışacak Edirne tava ciğerini yapacak ve Edirnemizi anlatacak. Bizim için çok özel bir durum bu. Tava ciğer yine ders konusu oldu. Akademik oldu. Bu bana verilen bir şerefti" dedi.

"Uygulamadan çok keyif aldık"

Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turizm Otelcilik) Müdürü Şeref Uz ise "2023 Edirne Vizyonu çerçevesinde ‘Meslek Kariyer Günleri’ planladık. Edirne’nin bu anlamda gastronomide önde gelen yemeği tava ciğer. Tava ciğer hem teorik hem de uygulamalı gösterimiyle bugün bir etkinlik planladık. Bahri Dinar’ı okulumuza davet ettik. Öğrencilerimiz bu uygulamadan çok keyif aldı, mutlu olduk. Biz mektepliler olarak tava ciğeri bir noktaya getireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tava ciğerin korunması gerekiyor"

Yiyecek, içecek bölümü öğrencisi Yiğit Targıoğlu da, "Edirne’nin en büyük gastronomi simgelerinden biri olan tava ciğeri işledik. Öncesinde teorik sonrasında uygulamalı işledik. Tava ciğerin korunması ve devam ettirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Öğrencilere tava ciğeri pişirme uygulaması sonunda keman ve darbuka eşliğinde ‘Ciğer Türküsü’ seslendirildi.