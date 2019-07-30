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Tatvanlı sporcular çiçeklerle karşılandı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçe halkıyla birlikte Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi’nde şampiyon olan Tatvan Satranç Eğitimi Spor Kulübü’nü karşıladı.

30 Temmuz 2019 Salı 10:57
Tatvanlı sporcular çiçeklerle karşılandı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçe halkıyla birlikte Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi’nde şampiyon olan Tatvan Satranç Eğitimi Spor Kulübü’nü karşıladı.


2019 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi’nde zorlu rakiplerine karşı lig şampiyonu olan Tatvan Satranç Eğitimi Spor Kulübü oyuncuları, ilçeye döndü. Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve ilçe sakinlerinin karşıladığı kulüp sporcuları çiçeklerle karşılandı. Karşılama sonrası kulüp yönetici ve oyuncularıyla bir araya gelen Başkan Geylani, kulüp yöneticileri ve oyunlarına tebrik ve teşekkürlerini iletti.


Tatvan Satranç Kulübü’nün, Tatvan’a büyük bir gurur yaşattığını ifade eden Başkan Geylani, “Takım halinde büyük bir başarı elde eden tüm kulüp yöneticileri ve sporcularına teşekkür ediyorum. Kazandıkları şampiyonluk kupası Tatvan için büyük bir ödüldür. Aslında satranç sporunun Tatvan’da ne kadar yaygın olduğunun da bir göstergesi oldu. Bundan sonraki dönemlerde kendilerinden daha büyük başarılar bekliyoruz. Bu konuda Tatvan Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağımızı taahhüt ediyoruz. Yapacağımız çalışmalar ile satrancı Tatvan’da daha yaygın hale getireceğiz. Tekrardan bizlere bu gururu yaşatan Tatvan Satranç Eğitimi Spor Kulübü’ne teşekkür ediyorum. Bu başarının her sene artarak devam etmesini diliyorum” dedi.


Tatvan Satranç Eğitimi Spor Kulübü adına açıklamada bulunan kulüp sporcularından Yusuf Demir ise, “Bugün itibari ile memleketimize şampiyon olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Buradaki sporcular ve kulüp yöneticilerimiz bu ekibin bir parçası ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Teşekkürlerin en büyüğünü Tatvan Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani’ye olduğunu bildirir, herkesin huzurunda takım adına kendisine teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız” diye konuştu.


Tatvan Satranç İlçe Temsilcisi Selahattin Bayav ise, “Konya’da gerçekleştirilen 2019 Türkiye Satranç Süper Lig Şampiyonasında, Tatvan Satranç Eğitimi Spor Kulübü olarak şampiyonluk kupasını ilçemize getirdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:57
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