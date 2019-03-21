Tatvan’ın 50 yataklı hastanesi için ihaleye çıkılacak

Bitlis’in Tatvan ilçesinde atıl durumda olan eski hastane binasının 50 yataklı olarak yeniden ilçe halkının hizmete sunulması için 24 Nisan’da ihale yapılacağı belirtildi.

Daha öncesinde Tatvan Devlet Hastanesi olarak kullanılan, ancak Rahva bölgesindeki 400 yataklı yeni devlet hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte atıl duruma düşen eski devlet hastanesi binası, yeniden ilçe halkının hizmetine sunulması için başlatılan girişimler olumlu sonuç verdi. AK Parti Bitlis milletvekillerinin yoğun girişimleri sonucunda atıl durumda olan hastane binasının yeniden hizmete sunulması için yapılacak olan “güçlendirme ve tadilat yapım işi” için 24 Nisan’da ihale yapılmasına kararlaştırıldı.

Tatvan ilçe merkezinde halkın hizmetine sunulacak olan 50 yataklı devlet hastanesi ile ilgili müjdeyi veren AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, ilçe halkına verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Atıl durumda olan eski devlet hastanesi binasının 50 yataklı devlet hastanesi olarak yeniden ilçe halkının hizmetine sunulması için ‘güçlendirme ve tadilat yapım işi’ adı altında 24 Nisan’da ihaleye çıkacağını ifade eden Milletvekili Vahit Kiler, ihale sürecinin ardından hastanenin çok kısa bir sürede ilçe halkının hizmetine sunulacağına vurgu yaparak, “Çok şükür ki; ilçe halkımızın talebi ve bizlerinde yoğun girişimleri sonucunda halkımıza vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getiriyoruz. Uzun bir süredir üzerinde mesai harcadığımız, Tatvan ilçe merkezindeki 50 yataklı devlet hastanesi işi olumlu şekilde neticelendi. Söz konusu iş için Bakanlığımızın almış olduğu karar neticesinde ‘güçlendirme ve tadilat yapım işi’ adı altında 24 Nisan’da ihaleye çıkılacak. İhale aşamasının tamamlanmasının ardından birkaç aylık çok kısa bir sürede hastane binamız fiziki yapısıyla ihtiyaca cevap verecek şekilde 50 yataklı olarak ilçe halkımızın hizmetine sunulmuş olacak. Böylelikle hem 24 Haziran’da halkımıza vermiş olduğumuz bir sözü yerine getirmiş olacağız hem de Tatvan’ımızın sağlık anlamındaki tüm ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Birilerinin de çıkıp ‘Biz belediye binasını hastane yapacağız, yok şurayı şöyle yapacağız’, artık o malzemelerini de ellerinden almış olacağız. Bunun yanında yine Rahva bölgemizdeki 400 yataklı Tatvan Devlet Hastanemizle ilgili hem eğitim araştırma hem de tıp fakültesiyle ilgili çalışmalarımızda devam ediyor. İnşallah bu çalışmalarımızla ilgili de netice aldığımızda bunları da paylaşacağız. Ben bu vesile ile bizlerden desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 50 yataklı hastanemizin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Tatvan’a okul müjdesi

Tatvan’a dair yürütülen diğer çalışmalarla ilgili de bilgi veren Milletvekili Vahit Kiler, “Tatvan’a bir müjde daha veriyoruz. Yine yoğun girişimlerimiz sonucunda; Bakanımızla da yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Tatvan ilçemiz için Allah nasip ederse 200 öğrenci kapasiteli pansiyonuyla birlikte bir sosyal bilimler lisesi ve birde 24 derslikli bir lise ile birlikte 2 okulumuzu da 2019 yılı yatırım programına aldırdık” dedi.

15 bin kişiye iş istihdamı

Projeler kapsamında kentte 15 bin kişiye istihdam alanı oluşturacak olan Tekstil Kent Projesini de hayata geçireceklerini ifade eden Kiler, şöyle konuştu:

“Rahva bölgesindeki 400 yataklı devlet hastanemiz mevkiinde yer alan alanda Tekstil Kent Projesi adı altında çok önemli bir projemizi daha hayata geçiriyoruz. Bu anlamda çalışmaları tamamladık, inşallah bir iki aya ihaleye çıkarıp projeye başlayacağız. Burası 15 bin kişiye iş imkanı sağlayacak bir yer olacak. Bu anlamda çok önemli bir proje, bu projemiz de kentimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

Bölge Lojistik Merkezi kurulacak

Tatvan’a bir yatırım müjdesi daha veren Milletvekili Vahit Kiler, “Rahva bölgesinde demiryollarına ait 600 dönüm arazi üzerine Bölge Lojistik Merkezi kurucağız. Burası 1 milyon ton kapasiteli bir lojistik ve depolama alanı olmasının yanı sıra 200 kişiye de istihdam sağlayacak bir proje olacak. Bu da bölgenin gelişim ve değişimine önemli bir katkı sunmuş olacak” şeklinde konuştu.