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Tatvan’daki sürücüler için “Karne” dağıtıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan “Dikkat Sizden Notlar Bizden” konulu trafik güvenliği uygulaması kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesindeki sürücülere ve çocuklara “Sürücü Seyahat Karnesi” dağıtıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:32
Tatvan’daki sürücüler için “Karne” dağıtıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan “Dikkat Sizden Notlar Bizden” konulu trafik güvenliği uygulaması kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesindeki sürücülere ve çocuklara “Sürücü Seyahat Karnesi” dağıtıldı.


Tatvan Kaymakamlığı öncülüğünde, ilçe merkezindeki Yaşam Alışveriş Merkezi önünde trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Uygulamaya Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile birlikte katılan öğrenciler, şekerle karşıladıkları araç sürücülerini trafik kuralları konusunda uyararak, yaya önceliği konusunda duyarlı olmalarını isteyerek, sürücüler ile araçlardaki çocuklara “Sürücü Seyahat Karnesi” dağıttı. Öğrenciler ile birlikte trafik denetimine katılan Kaymakam Özkan, “Bayramlar denilince hep aklımıza gelen kavuşmak, buluşmak ve bir arada olmak, dargınlık ve küskünlükler varsa, bunların giderilmesidir. Tabi bunun yanında üzücü olan şey aklımıza gelen trafik kazalarıdır. Bizi hep üzen bu trafik kazalarının önüne geçmek için İçişleri Bakanlığımızca başlatılan ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyası dahilinde buradayız” dedi.


Güzel bir günde güzel bir çalışma yapıldığını ifade eden Kaymakam Özkan, şöyle dedi:


“Sürücüleri ve seyahat edenleri bilgilendirmek için buradayız. Her şeyden önce gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızda trafik bilincini oluşturmak üzere buradayız. Tatvan olarak hepimiz, geleceğimiz için buradayız. Kazalar ve üzüntüler olmasın diye buradayız. Sık sık böyle etkinlikler ve çalışmalar yaparak, farkındalık oluşturarak inşallah güzel sonuçlar alacağız diye buradayız. Kampanyada emeği olan başta bakanımız olmak üzere, bakanlık çalışanlarımıza, buradaki kurum amirlerimize, emniyet ve jandarma ekiplerimize, belediye başkanımıza ve değerli öğrencilerimize, çocuklarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. İlçemizin, ilimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutlu olsun. İnşallah, Allah kazalardan belalardan uzak, güzelliklerin hep bir arada olduğu bir bayram nasip eder.”


Üzüntülerin yaşanmaması için trafik kurallarına uyulması gerektiğini kaydeden Başkan Geylani ise, “Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu etkinliğe katıldık. Sürücülerin trafik kuralları ve yaya önceliği konusunda duyarlı olmalarını diliyorum. Hepimiz beraber yollardayız, birbirimize karşı saygılı olmalıyız” diye konuştu.


Sürücüler ile araçlardaki çocuklara şeker ve broşür dağıtan öğrencilerden Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Meryem Gülmüş de, çocuklara uyarılarda bulunarak, “Sizlere dağıtmış olduğumuz bu ‘Sürücü Seyahat Karnesi’ni doldurup, fotoğrafını çekerek, #trafikkarnem hashtingi ile @TrafikEgm twitter adresine yollayın, ödül kazanma şansı elde edin” dedi.


Yapılan trafik uygulaması etkinliğine Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, jandarma ve polis trafik ekipleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.


İlçe genelindeki farklı noktalarda yapılan trafik uygulamalarının, aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:32
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