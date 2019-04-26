Tatvan’daki özel çocuklardan özel 23 Nisan etkinliği

Bitlis’in Tatvan ilçesinde engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Tatvan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından “23 Nisan etkinliği” düzenledi.

Başkanlığını Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan’ın yürüttüğü Tatvan Gönül Elçileri’nin katkılarıyla Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlik Tatvan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Sabahattin Günay’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Ardından Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan bir konuşma gerçekleştirerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Tatvan gönül elçilerinin çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirten Kaymakam Özkan, özel çocuklar için yapılan her etkinliğin kıymetli olduğunu dile getirerek, bu günde düzenlenen etkinliğin ayrıca anlamlı olduğunu ifade etti.

Tatvan’da güzel ve özel bir etkinliğe imza atıldığına dikkat Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise, “Şuanda Tatvan’da bulunduğum için çok mutluyum. Bu özel öğrencilerin programına katılmak beni ayrıca mutlu etti. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Bizi özel çocuklarla buluşturan gönül elçileri temsilcisi Arzu Özkan hanımefendiye teşekkür ediyorum. Ayrıca; bizi buraya davet eden kaymakamımız başta olmak üzere emeği programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, düzenlenen program Tatvan Gönül Elçileri’nin faaliyetlerini içeren slayt gösterisi ve okulun engelli öğrencileri tarafından şiirlerin okunması, gösteriler, koro ve engelli öğrenciler tarafından davetlilere çiçek takdim edilmesi ile sona erdi. Programın sona ermesinin Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Kaymakam Özkan, programda yer alan özel çocuklara ve öğretmenlerine tebriklerini iletti. Toplu fotoğraf çekimi ile tamamlanan program sonrasında ise kültür merkezi bahçesinde folklor gösteri düzenlendi.