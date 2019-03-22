0553 313 94 23

Tatvan’daki 32 hükümlü “Kalfalık” belgesi aldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kalfalık” sınavını başarıyla geçen Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 32 hükümlü kursiyer, düzenlenen törenle “Kalfalık” belgelerini aldı.

22 Mart 2019 Cuma 11:32
Tatvan’daki 32 hükümlü “Kalfalık” belgesi aldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kalfalık” sınavını başarıyla geçen Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 32 hükümlü kursiyer, düzenlenen törenle “Kalfalık” belgelerini aldı.


Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokol sayesinde cezaevlerindeki hükümlüler mesleki eğitim merkezi faaliyetlerinden yararlanmaya başladı. Bu kapsamda Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde bulunan Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülere yönelik olarak 8 farklı meslek dalında düzenlenen kalfalık sınavını başarıyla geçen 32 hükümlü kursiyer, “Kalfalık” belgelerini aldı.


Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen belge dağıtım programı kapsamında hükümlülere belgelerini takdim eden Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü M. Koray Ersoy ve Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Çetin Barak, hükümlülere tebrik ve başarı dileklerini ilettiler.


Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Türkiye genelinde bu çalışmayı ilk yapan kurumlardan biri olduğuna dikkat çeken Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Çetin Barak, bu sayede cezaevinde mesleki kurslara katılan ve cezaevinde çeşitli branşlarda çalışan hükümlülerin cezaları bittiğinde hayata yeni bir başlangıç yapabilmeleri ve daha kolay iş imkanı bulabilmeleri anlamında ciddi bir çalışma olduğunu ifade etti.


Sınavın mobilya süsleme, aşçılık, kaynakçılık, erkek terziliği, hazır giyim model makineciliği, yapı tesisat sistemleri, yapı yalıtım, yapı yüzey kaplama ve erkek berberliği olmak üzere toplam 9 ayrı meslek dalında gerçekleştirildiğini belirten Çetin Barak, bu kapsamda sınavda başarılı olan toplam hükümlü 32 kursiyerin “Kalfalık” belgesi almaya hak kazandığını dile getirerek, kursiyerlere tebrik ve başarı dileklerini iletti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizde korkutan çekilme
    1. Denizde korkutan çekilme
    2. İmzalanan protokol kapsamında 560..
    3. Kilosu 5 liradan 25 liraya çıktı! Bu..
    4. ‘Her apartman sitesine çöp kovası’..
    5. Brexit’in Almanya’ya maliyeti 9,5..
    6. Diyarbakır Süper Amatör Ligi’nde..
    7. Giyim mağazasının camını kırıp, 80 bin..
    8. Fadıloğlu, Şehitkamil’i karış karış..
    9. Bakan Varank Yalova’da
    10. Başkan Çerçi özel çocuklar ve yaşlılar..
    11. Tunceli’de "Yaşlı Sağlığı" paneli
    12. Fikret Orman: “Hem Kulüpler Birliği..
    13. Başkan Ay kusursuz kafeyi ziyaret etti
    14. Fatih Altaylı’ya polise hakaretten 16..
    15. Coşkun Güven: “ Yenice herşeyin en..
    16. Jandarma karakoluna taciz ateşi: 1..
    17. Cumhur İttifakı İshakçelebi’de..
    18. Efeler Belediyesi’nden vefa örneği
    19. Bakan Pakdemirli: "Bitkisel üretim..
    20. Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 52..
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler