Tatvan’da yeni imar yolları açılıyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında yeni imar yolu açılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda yeni imar yolları açıyor. Ekipler, son olarak Karşıyaka Mahallesi’ne bağlı Bayındır ve Menekşe caddelerinde yeni imar yolları açmak amacıyla çalışma başlattı. Konuyla ilgili çalışmaların aralıksız devam ettiğinin altını çizen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Açılan yeni imar yollarımız bölgedeki yapılaşmalar için önem arz ediyor. Bizler daha güzel bir Tatvan için çalışma yürütürken, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçiriyoruz. Yeni açılan yolları imara uygun ve planlı bir şekilde yapıyoruz. Bu alanlardaki faaliyetlerimizi bir an önce neticelendirip ilçemiz genelinde ulaşıma yeni bir soluk kazandıracağız. İmarı tamamlanan yerleşim alanlarının yolları kısa sürede açılarak, yollarımız vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale gelecek. Altyapı çalışmaları ile koordineli bir şekilde imarı tamamlanan yerleşim alanlarında yol kaplama çalışmaları yapılacak. İnşallah ilerleyen zamanlarda Tatvan’da toprak yol kalmayacak şekilde tüm sokakları sıcak asfalt ve parke ile kaplayacağız” ifadelerini kulandı.